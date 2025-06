Israele-Iran Netanyahu leva ogni dubbio | Fermeremo Iran con o senza Trump

In un clima di tensione crescente, Netanyahu non lascia spazio a dubbi: Israele è deciso a fermare il nucleare iraniano, con o senza l'appoggio di Trump. Dopo otto giorni di attacchi incessanti, la posta in gioco si alza sempre di più, mentre il mondo osserva attentamente le mosse dei leader coinvolti. Questa escalation potrebbe cambiare gli equilibri regionali e globali, rivelando fino a che punto siano disposti a spingersi per tutelare i propri interessi.

Il primo ministro israeliano non vuole abbandonare il suo piano per la distruzione delle centrali nucleari iraniane. Gli attacchi proseguono da otto giorni e sembrerebbe che nessuna delle due parti stia allentando l'intensità dei raid. Trump ha sostenuto di voler prendere una decisione sulla sua partecipazione al conflitto entro 15 giorni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Israele-Iran, Netanyahu leva ogni dubbio: “Fermeremo Iran, con o senza Trump”

In questa notizia si parla di: iran - trump - israele - netanyahu

