Israele-Iran Media | Teheran pronta a negoziare limitazioni all’arricchimento dell’uranio

In un clima di tensione crescente tra Israele e Iran, le recenti notizie rivelano una possibile svolta nei negoziati sul fronte nucleare: Teheran si mostra disposta a discutere limitazioni all'arricchimento dell'uranio, mentre il primo ministro israeliano mantiene la linea dura sulla distruzione delle centrali iraniane. Gli attacchi proseguono da giorni senza tregua, e anche gli Stati Uniti, con Trump che valuta la sua partecipazione, si preparano a decisioni cruciali. Resta da capire se questa apertura possa davvero cambiare le sorti del conflitto.

Il primo ministro israeliano non vuole abbandonare il suo piano per la distruzione delle centrali nucleari iraniane. Gli attacchi proseguono da otto giorni e sembrerebbe che nessuna delle due parti stia allentando l'intensitĂ dei raid. Trump ha sostenuto di voler prendere una decisione sulla sua partecipazione al conflitto entro 15 giorni. Intanto, da fonti diplomatiche di Teheran arriva quella che sembra essere un'apertura iraniana al trovare un'intesa sui suoi programmi nucleari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Israele-Iran, Media: “Teheran pronta a negoziare limitazioni all’arricchimento dell’uranio”

