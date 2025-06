Israele-Iran Media | Iran pronto a negoziare limitazioni all’arricchimento dell’uranio

Tensione alle stelle tra Israele e Iran, con segnali di distensione emergenti: Teheran sembra disposto a negoziare restrizioni sull’arricchimento dell’uranio, mentre l’Israele di Netanyahu insiste sulla distruzione delle centrali nucleari iraniane. Gli attacchi continuano senza sosta da oltre una settimana, e le decisioni si fanno sempre più decisive. Trump, invece, valuta la sua partecipazione nel conflitto entro 15 giorni. Quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata crisi?

Il primo ministro israeliano non vuole abbandonare il suo piano per la distruzione delle centrali nucleari iraniane. Gli attacchi proseguono da otto giorni e sembrerebbe che nessuna delle due parti stia allentando l'intensità dei raid. Trump ha sostenuto di voler prendere una decisione sulla sua partecipazione al conflitto entro 15 giorni.

