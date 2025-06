Israele-Iran Macron | Attacchi ingiustificati ai civili riprendiamo i negoziati con Teheran

Il presidente francese Emmanuel Macron sottolinea l'importanza di riprendere i negoziati con Teheran, evidenziando che la diplomazia rimane l’unico strumento efficace per gestire le tensioni tra Israele e Iran. Con l’incertezza sulla quantità di uranio arricchito al 60%, Macron insiste sulla necessità di riportare sotto controllo il programma nucleare iraniano, affinché la regione possa evitare escalation e conflitti ingiustificati. Solo attraverso il dialogo si può garantire stabilità e sicurezza a livello globale.

Il presidente francese Emmanuel Macron, dopo essere arrivato al Salone dell’Aeronautica di Le Bourget a bordo di un aereo A400, ha dichiarato ai cronisti presenti che sulla questione Israele-Iran la diplomazia è essenziale e ha sottolineato la necessità di tornare ai negoziati a causa dell’incertezza sulla posizione delle scorte di uranio arricchito al 60%. “Si tratta di un programma che deve essere riportato sotto controllo attraverso competenze tecniche e negoziati ”, ha detto. “Ecco perché, da diversi giorni, la Francia ha una posizione chiara e semplice. Nulla giustifica attacchi contro infrastrutture energetiche e popolazioni civili. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, Macron: “Attacchi ingiustificati ai civili, riprendiamo i negoziati con Teheran”

