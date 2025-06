Israele-Iran l’esplosione in un edificio a Beersheba | le immagini delle telecamere di sicurezza

Un’immagine sconvolgente catturata dalle telecamere di sicurezza a Beersheba svela il drammatico momento dell’esplosione causata da un missile iraniano. La scena, che si svolge all’interno di un edificio residenziale, mostra la potenza devastante dell’attacco, con vetri in frantumi e una nuvola di fumo. Cinque persone sono state assistite per ferite lievi, ma l’evento ribadisce la crescente tensione nella regione.

Una telecamera di sicurezza di un edificio residenziale a Beersheba, in Israele, ha ripreso il momento in cui un’esplosione ha avvolto l’atrio del palazzo dopo che un missile iraniano ha colpito la zona. Il video mostra l’atrio dell’edificio e, pochi secondi dopo, una palla di fuoco, vetri in frantumi che cadono e la stanza che si riempie di fumo. Sono state prestate cure mediche a cinque persone con ferite lievi. . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, l’esplosione in un edificio a Beersheba: le immagini delle telecamere di sicurezza

In questa notizia si parla di: edificio - israele - esplosione - beersheba

Israele attacca, Teheran lancia una pioggia di missili: è guerra.Raid sui due fronti, bombardato anche il quartiere di Khamanei. Iran colpisce un edificio a sud di Tel Aviv: un morto e 19 feriti - La tensione tra Israele e Iran raggiunge nuovi livelli di escalation, con attacchi a sorpresa e un clima di forte incertezza.

L'esplosione in un edificio a Beersheba: le immagini delle telecamere di sicurezza; Israele - Iran, le news. Araghchi: “Diplomazia dopo fine dell’aggressione”. Spari a Gaza, 35 morti; Raid su ospedale Soroka in Israele. Teheran contro Aiea. Putin e Xi condannano attacchi israeliani - Tajani: Basi Usa in Italia coinvolte? Non abbiamo notizie.

L'esplosione in un edificio a Beersheba: le immagini delle telecamere di sicurezza - (LaPresse) Una telecamera di sicurezza di un edificio residenziale a Beersheba, in Israele, ha ripreso il momento in cui un'esplosione ha ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com

Nuova ondata di missili su Israele. Esplosioni a Gerusalemme, Tel Aviv e Beersheba - Le sirene d'allarme sono scattate in diverse zone di Israele dopo che è stato individuato il lancio di missili dall'Iran. Secondo msn.com