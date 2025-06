Israele-Iran la protesta a Teheran contro gli Usa e gli attacchi di Tel Aviv | le immagini

Le strade di Teheran si sono riempite di fervore e rabbia, con manifestanti scesi in piazza contro gli attacchi di Israele e le tensioni con gli Stati Uniti. Slogan anti-americani e anti-israeliani, insieme agli inni in onore dell’ayatollah Khamenei, hanno esasperato la tensione nel cuore della capitale iraniana. La protesta, iniziata dopo la preghiera del venerdì, testimonia il forte sentimento di sfida e resistenza degli iraniani in un contesto di crescente instabilità regionale.

Manifestazione a Teheran contro gli attacchi di Israele, con slogan anti-americani e anti-israeliani e inneggianti al leader supremo iraniano, l’ayatollah Ali Khamenei. La protesta è iniziata dopo la preghiera del venerdì e ai fedeli si sono uniti altri manifestanti. “I compromessi non hanno mai portato a nessun risultato e non lo faranno nemmeno in futuro”, ha affermato un residente di Teheran che ha partecipato alla protesta. Almeno 657 persone, tra cui 263 civili, sono state uccise in Iran e piĂą di 2.000 sono rimaste ferite. L’Iran ha reagito lanciando 450 missili e 1.000 droni contro Israele, secondo le stime dell’esercito israeliano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, la protesta a Teheran contro gli Usa e gli attacchi di Tel Aviv: le immagini

