Israele-Iran la diretta | attaccata la residenza dell' ambasciatore norvegese a Tel Aviv

La tensione tra Israele e Iran si intensifica: attacchi, raid e una crescente crisi diplomatica segnano le ultime ore. La residenza dell'ambasciatore norvegese a Tel Aviv è stata colpita, mentre i riflettori sono puntati sulla raffineria di Fordow, nel cuore del nucleare iraniano. Nel frattempo, Donald Trump prende tempo, lasciando l'esito incerto. Ecco la cronaca di un’altra giornata di conflitto che potrebbe cambiare gli equilibri nella regione.

La guerra tra Israele e Iran prosegue a colpi di attacchi e raid. Nelle ultime ore è stata presa di mira la residenza dell'ambasciatore norvegese sul territorio dello Stato ebraico. Intanto Donald Trump ha annunciato di voler attendere due settimane per prendere la decisione su un eventuale attacco. Il colpo grosso nel mirino resta quello di Fordow, vera fortezza del nucleare di Teheran. Qui di seguito la cronaca della giornata.  Ore 6.00 - Missile iraniano colpisce nel sud di Israele, danni Un missile balistico iraniano ha penetrato le difese israeliane e ha impattato a Beer Sheva, nel centrosud dello Stato ebraico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Israele-Iran, la diretta: attaccata la residenza dell'ambasciatore norvegese a Tel Aviv

