Israele-Iran Khamenei sfida Israele | Il nemico sionista sta venendo punito proprio adesso

La tensione tra Israele e Iran si fa sempre più palpabile, con nuovi attacchi che scuotono la regione. Le recenti azioni militari iraniane, tra cui il bombardamento dell'ospedale di Beer Sheva e altri siti strategici, segnano una sfida diretta a Israele e al suo alleato sionista. Khamenei dichiara che il nemico sta ricevendo la sua punizione, ma cosa significa questo escalation per il futuro del Medio Oriente?

Ieri le truppe iraniane hanno colpito l'ospedale di Beer Sheva, provocando danni gravi alla struttura. Anche oggi, la stessa zona è stata presa di mira dai radi, che hanno provocato ingenti danni a edifici, strade e infrastrutture.

