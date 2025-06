Israele-Iran Kallas | Concordato di mantenere aperta discussione con Teheran

Nei recenti incontri a Ginevra, l’Alta rappresentante dell’UE, Kaja Kallas, ha sottolineato l’importanza di mantenere un dialogo aperto con Teheran su questioni nucleari e temi più ampi. Con ministri degli Esteri di Francia, Regno Unito, Germania e Iran presenti, si apre una nuova fase diplomatica, segnata dalla volontà di confrontarsi costruttivamente. La sfida rimane trovare un equilibrio tra tensioni e opportunità di dialogo.

L'Alta rappresentante per la Politica estera dell'Ue, Kaja Kallas, ha detto al termine del vertice che si è tenuto a Ginevra: "Abbiamo concordato di discutere delle questioni nucleari, ma anche di altre questioni più ampie, e di mantenere aperte le discussioni". Al vertice, oltre a Kallas, hanno preso parte i ministri degli Esteri di Francia, Regno Unito, Germania e Iran.

