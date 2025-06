Israele ' Iran inganna il mondo non rinuncerà al nucleare'

In un clima di tensione crescente, Israele denuncia con fermezza l’inganno dell’Iran nel nucleare, sottolineando che Teheran non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo programma, considerato una minaccia esistenziale. La retorica si surriscalda, alimentando i timori di un’escalation globale. È in questo scenario delicato che si inseriscono le dichiarazioni ufficiali, chiarendo come il rischio di una corsa agli armamenti rimanga più vivo che mai e richieda attenzione immediata.

"Nulla è cambiato. L' Iran sta ingannando il mondo e sta semplicemente cercando di perdere tempo. Non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo programma nucleare, che rappresenta una minaccia esistenziale per Israele e mette in pericolo il mondo intero". Lo scrive su X il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa'ar, postando la dichiarazione dell'omologo iraniano Abbas Araghchi secondo cui Teheran non negozierà con gli Stati Uniti finché Israele continuerà gli attacchi sull'Iran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele, 'Iran inganna il mondo, non rinuncerà al nucleare'

