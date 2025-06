Israele-Iran frammento missile Teheran colpisce il suolo a Or Yehuda | il video dell’impatto

Venerdì, il Comune di Or Yehuda ha diffuso un video che cattura l’attimo in cui un frammento di missile intercettato dall’Iran colpisce il suolo, evidenziando le tensioni crescenti nella regione. L’evento, avvenuto giovedì vicino a Tel Aviv, riaccende i timori di escalation tra Israele e Iran. Questi episodi sottolineano quanto sia cruciale monitorare da vicino la situazione e promuovere la pace.

Il Comune di Or Yehuda in Israele ha pubblicato venerdì un video che sembra mostrare un frammento che colpisce il suolo dopo che un missile proveniente dall’Iran è stato intercettato. Il fatto è avvenuto giovedì. Or Yehuda è una cittadina nel distretto di Tel Aviv, nella regione centrale del Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, frammento missile Teheran colpisce il suolo a Or Yehuda: il video dell’impatto

