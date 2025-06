Israele-Iran famiglie e giovani dormono nella metropolitana a Tel Aviv per paura dei missili di Teheran

In un contesto di crescente tensione tra Israele e Iran, le famiglie e i giovani di Tel Aviv trovano rifugio tra le stazioni della metropolitana, dormendo sotto terra per sfuggire ai missili provenienti da Teheran. Un’immagine che testimonia la drammatica escalation di un conflitto che coinvolge intere comunità , trasformando un’infrastruttura urbana in un’oasi di sicurezza. Quando meno ci si aspetta, la realtà quotidiana diventa una battaglia per la sopravvivenza, e la metropolitana si trasforma in un simbolo di resilienza.

Guerra Israele-Iran: centinaia di persone a Tel Aviv dormono in metropolitana per proteggersi dai missili di Teheran. Quando il nuovo sistema di metropolitana leggera di Israele è stato inaugurato meno di due anni fa, pochi avrebbero potuto immaginare che centinaia di persone avrebbero utilizzato le stazioni della metropolitana come rifugi di fortuna, dormendo piĂą notti nelle stazioni ben illuminate per difendersi dai missili iraniani. Nelle ultime notti, famiglie con bambini piccoli, lavoratori stranieri e giovani professionisti hanno portato materassi, sacchi a pelo, snack e animali domestici nella stazione ferroviaria, hanno gonfiato i cuscini e si sono sistemati per la notte. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, famiglie e giovani dormono nella metropolitana a Tel Aviv per paura dei missili di Teheran

Stefano Baudino, L'indipendente, 16 giugno 2025 Questa notte lo scambio di attacchi tra Israele e Iran ha segnato un'escalation senza precedenti, con raid aerei su Teheran e missili iraniani lanciati verso il cuore dello Stato Ebraico. In Israele, le sirene antiae

