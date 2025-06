Israele – Iran esplosione in residenza ambasciatore norvegese a Tel Aviv Missile su Ber Sheen

La tensione tra Israele e Iran si intensifica con esplosioni e attacchi che scuotono la regione. Un'esplosione nel cortile dell'ambasciata norvegese a Herzliya e colpi di missile su Tel Aviv sono solo alcune delle recenti escalation, mentre le forze israeliane rispondono duramente a Teheran. La comunitĂ internazionale osserva con preoccupazione, cercando di evitare una catastrofe imminente. La situazione rimane critica e il mondo attende con ansia i prossimi sviluppi.

Una granata è esplosa nel cortile della residenza dell'ambasciatore norvegese a Herzliya. Missili iraniani continuano a colpire il sud di Israele, mentre l'aviazione di Tel Aviv intensifica gli attacchi su Teheran. Distrutti siti industriali e strutture strategiche. Trump riunisce oggi i vertici della sicurezza nazionale. Londra: "Due settimane per evitare una catastrofe" 07.46 – Distruzione a Beer Sheva, colpite diverse persone Cinque persone sono state leggermente ferite dall'impatto missilistico iraniano a Beer Sheva, nel sud di Israele. Lo riferisce Magen David Adom (Mda), servizio medico d'emergenza e protezione civile di Israele.

Media, raid Israele nell'area della residenza di Khamenei - Le tensioni tra Israele e Iran raggiungono nuovi vertici con un intenso raid israeliano nell'area della residenza di Khamenei, mentre le difese aeree iraniane rispondono con numerosi colpi nel quartiere di Pastour a Teheran.

