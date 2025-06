Israele – Iran esplosione in residenza ambasciatore norvegese a Tel Aviv Due settimane per evitare catastrofe

Tensione alle stelle tra Israele e Iran: un’esplosione nel cortile dell’ambasciata norvegese a Herzliya solleva preoccupazioni crescenti, mentre i raid aerei si intensificano sul territorio iraniano. Con missili e attacchi strategici, la regione si avvia verso una crisi senza precedenti. Trump riunisce i vertici della sicurezza, mentre Londra mette in guardia: “Due settimane per evitare una catastrofe”. La situazione è critica e richiede azioni decisive.

Una granata è esplosa nel cortile della residenza dell'ambasciatore norvegese a Herzliya. Missili iraniani continuano a colpire il sud di Israele, mentre l'aviazione di Tel Aviv intensifica gli attacchi su Teheran. Distrutti siti industriali e strutture strategiche. Trump riunisce oggi i vertici della sicurezza nazionale. Londra: "Due settimane per evitare una catastrofe" 06:41 – Israele, ondata di attacchi su siti militari Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno reso noto che nella notte è stata condotta un'operazione militare su larga scala contro obiettivi strategici iraniani nella zona di Teheran.

Media, raid Israele nell'area della residenza di Khamenei - Le tensioni tra Israele e Iran raggiungono nuovi vertici con un intenso raid israeliano nell'area della residenza di Khamenei, mentre le difese aeree iraniane rispondono con numerosi colpi nel quartiere di Pastour a Teheran.

