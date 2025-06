Israele-Iran Crosetto | L’Italia non entrerà in guerra poi quelle parole sulle basi aeree Usa

Mentre il mondo osserva con apprensione l’escalation tra Israele e Iran, e Donald Trump si prende tempo prima di un possibile intervento, l’Italia riafferma la sua posizione neutrale. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha chiarito che l’Italia non entrerà in guerra, sottolineando l’importanza della diplomazia e della stabilità internazionale. Un messaggio deciso che rafforza il ruolo di mediatore del nostro Paese in un contesto di crescente tensione globale.

Mentre la comunità internazionale osserva con crescente preoccupazione l’evolversi della crisi tra Israele e Iran, e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia di volersi prendere quindici giorni prima di decidere un eventuale intervento militare diretto, il ministro della Difesa Guido Crosetto interviene con fermezza, escludendo ogni possibile coinvolgimento dell’Italia in un’azione bellica. Leggi anche: Vannacci attacca Kaja Kallas a Strasburgo: “Ogni tanto vai al supermercato e guarda i prezzi” Nessun coinvolgimento militare italiano. “La Costituzione italiana non permette interventi militari di questo tipo e, soprattutto, non c’è alcuna volontà politica di partecipare a un conflitto contro l’Iran”, ha chiarito Crosetto durante la sua partecipazione al programma televisivo Dritto e Rovescio su Retequattro, condotto da Paolo Del Debbio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Israele-Iran, Crosetto: “L’Italia non entrerà in guerra”, poi quelle parole sulle basi aeree Usa

