L’instabilità geopolitica tra Israele e Iran alimenta le preoccupazioni per l’economia italiana. La congiuntura flash di giugno di Confindustria evidenzia un quadro incerto, con aumenti dei prezzi dell’energia e una crescente incertezza globale. Sebbene gli investimenti abbiano registrato una sorpresa positiva nel primo trimestre, gli indicatori del secondo mostrano segnali di rallentamento. È fondamentale monitorare da vicino questi sviluppi per anticipare le prossime sfide economiche.

Con la guerra tra Israele e Iran “ peggiorano le attese per l’economia italiana “. E’ il messaggio che arriva dalla congiuntura flash di giugno messa a punto dal Centro studi di Confindustria che guarda soprattutto all’ impennata dei prezzi dell’energia e all’ estrema incertezza dello scenario. Gli investimenti hanno sorpreso in positivo nel primo trimestre (+1,6%), con tutte le componenti in aumento ma per il secondo gli indicatori sono deboli: a maggio, infatti, aumenta poco la fiducia delle imprese, su valori bassi; l’ incertezza è elevata; gli ordini di beni strumentali sono negativi; le attese di nuovi ordini calano per il secondo mese. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, Confindustria: “Peggiorano le attese per l’economia italiana”

