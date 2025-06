Israele-Iran cittadini romeni lasciano le zone di guerra su voli militari | il video

In un momento di grande tensione, circa 150 cittadini romeni sono stati evacuati dai teatri di guerra in Israele e Iran, tornando a Bucarest con voli militari provenienti dal Medio Oriente. Questa operazione di emergenza riflette la gravità del conflitto che ha bloccato le rotte commerciali e isolato le popolazioni coinvolte. Un esempio di coraggio e solidarietà in tempi di crisi, che sottolinea l’importanza di un’azione rapida e coordinata per salvare vite umane.

Circa 150 persone provenienti dalla Romania sono tornate venerdì a Bucarest con voli militari provenienti dal Medio Oriente. Il Paese ha evacuato i propri cittadini da Israele e Iran via aria, terra e mare mentre infuriava la guerra. Giorni di attacchi e rappresaglie da parte dei due nemici hanno provocato la chiusura dello spazio aereo in tutto il Medio Oriente, interrompendo i voli commerciali e impedendo alle persone di entrare o uscire facilmente dalla regione. Il Ministero della Difesa rumeno ha inviato degli aerei dopo che i cittadini hanno chiesto assistenza per lasciare la zona di conflitto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, cittadini romeni lasciano le zone di guerra su voli militari: il video

