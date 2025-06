Israele-Iran attacco Teheran su Haifa | l’arrivo dei soccorritori

Tensione crescente tra Israele e Iran a Haifa, dove un attacco missilistico proveniente da Teheran ha provocato danni e feriti. L’ospedale Rambam ha immediatamente accolto 19 vittime, tra cui alcune in condizioni gravi o moderate, mentre le immagini delle forze di difesa israeliane mostrano i soccorritori impegnati a valutare i danni. La situazione si fa sempre più critica: cosa riserverà il futuro in questa escalation di tensione?

L’ospedale Rambam nella cittĂ portuale di Haifa ha dichiarato venerdì di aver accolto 19 feriti provenienti dal luogo dell’ attacco missilistico iraniano. Due persone hanno riportato ferite gravi o moderate, mentre le altre hanno riportato ferite lievi, secondo quanto riferito dall’ospedale. Le immagini diffuse dalle forze di difesa israeliane mostrano membri del Comando del Fronte Interno mentre ispezionano un edificio danneggiato per valutare i danni. L’ospedale Ramban ha anche diffuso le immagini di un ferito trasportato in ambulanza all’ospedale su una barella. Gli attacchi hanno causato la morte di 24 persone e il ferimento di centinaia di altre in Israele. 🔗 Leggi su Lapresse.it