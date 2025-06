Israele-Iran attacco Teheran nel sud di Israele | danni e incendi

Tensione alle stelle nel cuore del Medio Oriente: un attacco iraniano nel sud di Israele ha provocato incendi e danni ai veicoli, con sirene che hanno squarciato il silenzio delle giornate. L’episodio evidenzia ancora una volta la fragilità della stabilità regionale e il rischio di escalation del conflitto. La domanda ora è: quali saranno le ripercussioni di questo episodio sugli equilibri geopolitici?

Nell’ambito del conflitto Israele-Iran, venerdì è scoppiato un incendio e alcune auto sono state distrutte in seguito a un attacco iraniano nel sud di Israele. L’esercito israeliano ha affermato che “le sirene hanno suonato in diverse aree di Israele in seguito all’identificazione di missili lanciati dall’Iran” verso Israele. I servizi di emergenza non hanno segnalato vittime ma hanno diffuso un video che mostra auto in fiamme e una grande nuvola di fumo che si alza vicino ad alcuni edifici. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, attacco Teheran nel sud di Israele: danni e incendi

