Israele Iran attacca Haifa | pioggia di missili – Video

La tensione tra Israele e Iran raggiunge un nuovo picco con l’attacco missilistico contro Haifa, nel sud di Israele. Le immagini di questa pioggia di missili scuotono la città, mentre le autorità invitano gli abitanti alla massima prudenza. Un episodio che rischia di intensificare un conflitto già complesso e delicato, lasciando aperte molte domande sul futuro della regione. La situazione rimane critica e in evoluzione.

(Adnkronos) – I missili dell'Iran colpiscono Haifa, nel sud dell'Israele. "Sono molto depresso. Due punti strategici sono stati colpiti dagli iraniani", dice Yona Yahav, sindaco della città. "Agli abitanti di Haifa dico di seguire scrupolosamente le istruzioni", aggiunge. Secondo il ministero degli Esteri israeliano, uno dei missili è caduto non lontano da una moschea nella città . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

