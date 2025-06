Israele-Iran agenti del Mossad ricacciati a Tel Aviv | poi la verità

In un contesto di tensione crescente tra Israele e Iran, la diffusione di notizie false alimenta la confusione e il sospetto. Tra immagini shocking e video manipolati con l’Intelligenza Artificiale, si cerca di dipingere un quadro distorto della realtà . Recentemente, si è diffusa una bufala su agenti del Mossad ricacciati a Tel Aviv, ma quale è la verità dietro queste storie? Scopriamolo insieme, perché l’informazione affidabile è più importante che mai.

Il conflitto in corso tra Israele  e Iran  ha alimentato la diffusione di numerosi contenuti falsi  e fuorvianti, alcuni dei quali sono stati creati con l’ausilio dell’ Intelligenza Artificiale  (AI). Un esempio recente riguarda un falso video  che mostra l’ aeroporto di Tel Aviv  distrutto da missili iraniani. Ma non è tutto: è circolata anche un’immagine che ha suscitato scalpore, mostrando un uomo legato a una sedia fissata a un missile iraniano, che secondo la narrazione sarebbe destinato a essere lanciato contro Tel Aviv. L’uomo, secondo questa teoria, sarebbe un agente del Mossad  catturato in Iran. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Israele-Iran, agenti del Mossad “ricacciati a Tel Aviv”: poi la veritĂ

In questa notizia si parla di: israele - iran - agenti - mossad

