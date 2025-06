Israele-Iran a Ginevra l’Europa prova a rilanciare il negoziato Macron | Presenteremo un’offerta completa sul nucleare

L'Europa tenta di riaccendere il dialogo con l'Iran, nel cuore di Ginevra, dove ministri e diplomatici si confrontano sul nucleare. Dopo settimane dominanti da escalation militari e missili, Macron annuncia una proposta ambiziosa per rilanciare le trattative e cercare una soluzione diplomatica duratura. La sfida è enorme, ma la speranza di un percorso di pace rimane viva: ora, tutto dipende dalla volontà di Teheran e degli interlocutori internazionali di trovare un accordo condiviso.

Da sette giorni in Iran parlano solo i missili, ora l'Europa prova la via del negoziato. Al centro delle trattative di Ginevra, in Svizzera – a cui partecipano i ministri degli Esteri di Regno Unito, Germania, Francia e Iran oltre che l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue Kaja Kallas – c'è la questione nucleare. L'obiettivo di oggi, ha anticipato il presidente francese Emmanuel Macron, è presentare a Teheran «un'offerta completa, diplomatica e tecnica». Che quindi abbracci al suo interno varie questioni, dalle attività nucleari ai lanci di missili balistici fino al finanziamento di gruppi terroristici come Hamas a Gaza, Hezbollah in Libano e gli Houthi in Yemen.