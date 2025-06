Israele-Iran a Ginevra i primi colloqui tra Ue Uk e Teheran | le immagini del vertice

In un clima di tensione e speranza, i principali diplomati europei e britannici si sono riuniti a Ginevra per i primi incontri diretti con Teheran dopo gli attacchi israeliani del giugno scorso. Un passo cruciale verso il dialogo, che potrebbe segnare una svolta nelle relazioni tra Iran e Occidente. La scena è pronta ad accogliere le parole e le decisioni che potrebbero cambiare il corso degli eventi. Restate sintonizzati per aggiornamenti esclusivi.

(LaPresse) Il capo della diplomazia dell’Unione Europea Kaja Kallas e i suoi omologhi di Regno Unito, Francia e Germania si sono incontrati venerdì a Ginevra in vista del vertice con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, per i primi colloqui faccia a faccia dall’inizio dei raid aerei israeliani del 13 giugno. “Abbiamo sempre dimostrato la nostra apertura al negoziato e al dialogo – dice il portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri Anouar El Anouni – ed è in quest’ottica che va letta la riunione odierna. L’Ue continuerĂ a contribuire a tutti gli sforzi diplomatici volti a ridurre le tensioni e a trovare una soluzione duratura alla questione nucleare iraniana, che può avvenire solo attraverso un accordo negoziato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, a Ginevra i primi colloqui tra Ue, Uk e Teheran: le immagini del vertice

