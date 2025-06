Israele in fiamme palazzo a Be' er Sheva colpito da missile iraniano

Tensione e instabilità si intensificano nel Medio Oriente: un palazzo a Be'er Sheva è stato colpito da un missile iraniano, scatenando un incendio e alimentando il clima di conflitto. La regione, già scossa dalle recenti audaci azioni militari di Israele contro Teheran, si trova ora in un'escalation che rischia di coinvolgere l'intera area. Come evolverà questa crisi e quali scenari si apriranno nei prossimi giorni?

Milano, 20 giu. (askanews) - Un incendio è scoppiato nei pressi di un edificio residenziale nella città di Be'er Sheva, nel sud di Israele, dopo un attacco missilistico iraniano. Israele, sostenendo che l'Iran fosse vicino allo sviluppo di un'arma nucleare, ha lanciato una massiccia ondata di attacchi una settimana fa, provocando una risposta immediata da parte di Teheran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele, in fiamme palazzo a Be'er Sheva colpito da missile iraniano

