Israele ha attaccato l’Iran | Macerie e morti davanti agli occhi di tutti La guerra è ormai normalità?

La guerra in Medio Oriente, una volta evento straordinario, si sta trasformando in una tragicomica normalità. Israele ha attaccato l’Iran, provocando morti e distruzione sotto gli occhi di tutti, mentre le grida di dolore si affievoliscono tra le notizie quotidiane. Questa escalation incessante ci invita a riflettere: stiamo davvero abituandoci alla guerra? La normalizzazione dei conflitti rischia di offuscare la nostra sensibilità e il nostro senso di urgenza nel cercare soluzioni.

