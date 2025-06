Israele e Iran è guerra nucleare?

Conflitto tra Israele e Iran si avvicina a una soglia di insostenibilità, dove le conseguenze di una guerra nucleare potrebbero cambiare radicalmente il volto del Medio Oriente e del mondo intero. La minaccia non è più solo un'ombra lontana: il rischio concreto di escalation atomica richiede attenzione e azioni immediate. La domanda che dobbiamo porci ora è: come possiamo evitare che questa crisi si trasformi in una catastrofe globale?

Israele, Iran, il costo della guerra e il rischio nucleare che nessuno vuole nominare. È iniziata la seconda settimana del conflitto aperto tra Israele e Iran. Un'escalation annunciata, che ora si muove in un territorio sempre più instabile: quello del nucleare. Non più come minaccia astratta, ma come pericolo "concreto", parola scelta dal direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi. Il rischio che un bombardamento colpisca un impianto operativo e inneschi una catastrofe radioattiva è sul tavolo. E non è più uno scenario da fantapolitica. L'ombra lunga di Bushehr.

Guerra, missili sul un ospedale in #Israele. Colpito sito nucleare in #Iran. Putin mette in guardia gli Usa "Non intervenite" ? di Valentina Iannicelli Vai su X

La follia di #Netanyahu e #Israele può condurci alla guerra nucleare #notizie #vesuviolive #Iran #Palestina #Gaza Vai su Facebook

