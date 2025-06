Israele contro Iran Trump frena sull' attacco | Due settimane per decidere | Tel Aviv esplosione nella residenza dell' ambasciatore norvegese

L'instabilità tra Israele e Iran si fa sempre più palpabile, con Trump che frena sull'attacco e concede due settimane per una decisione cruciale. A Tel Aviv, un'esplosione nella residenza dell'ambasciatore norvegese accende ulteriormente le tensioni. Israele denuncia l'uso di bombe a grappolo da parte di Teheran e gli iraniani minacciano di bloccare lo Stretto di Hormuz, un passaggio strategico che potrebbe scuotere gli equilibri globali. La situazione è sul punto di esplodere, e il mondo osserva attentamente.

La denuncia di Israele: "Teheran lancia bombe a grappolo". Gli iraniani minacciano di chiudere lo Stretto di Hormuz: ecco perché è così importante. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele contro Iran, Trump frena sull'attacco: "Due settimane per decidere" | Tel Aviv, esplosione nella residenza dell'ambasciatore norvegese

In questa notizia si parla di: israele - iran - trump - frena

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Iran, Israele e i dubbi di Trump. Cosa frena il presidente Usa Vai su X

Per Katz la Guida Suprema deve morire, per Saar non è un target, mentre Netanyahu prima affonda il colpo, poi frena. Israele aspetta lumi dagli Usa "entro 24-48 ore". Gli europei possono tentare una mediazione con l'Iran, mentre Putin e Xi premono su Trum Vai su Facebook

Contatti Usa-Iran, Trump frena sull'attacco: Due settimane per decidere | Israele: Teheran lancia bombe a grappolo; Iran, Israele e i dubbi di Trump. Cosa frena il presidente Usa; Wsj: Trump ha approvato i piani d'attacco ma dà ancora tempo all'Iran | Bloomberg: Usa si preparano, possibile raid nel fine settimana.

Contatti Usa-Iran, Trump frena sull'attacco: "Due settimane per decidere" | Israele: " Teheran lanciano bombe a grappolo" - Gli Stati Uniti confermano di aver avviato contatti diretti diplomatici con l'Iran e Trump frena sull'attacco: "Entro due settimane decideremo". Lo riporta msn.com

Iran-Israele, Trump chiede garanzie: la super-bomba Usa funziona davvero? - La partecipazione degli Stati Uniti al conflitto, ha lasciato intendere il presidente americano che la sta vagliando in queste ore, avrebbe un senso solo con precise garanzie che le bombe GBU- Da msn.com