Israele contro Iran ecco perché il cambio di regime potrebbe essere una trappola soprattutto per gli Usa

Israele contro Iran: un conflitto che potrebbe nascondere insidie ben più grandi, specialmente per gli Stati Uniti. Il rischio di un cambio di regime si presenta come una possibile trappola, complicando ulteriormente la stabilità mediorientale. La mancanza di piani chiari sul "dopo" e l'urgente bisogno di un'invasione rendono questa opzione ancora più rischiosa, evidenziando quanto una soluzione improvvisata possa generare conseguenze imprevedibili e potenzialmente disastrose.

I motivi per cui un rovesciamento della Repubblica Islamica non sarebbe la soluzione preferita da nessuno sono vari. A partire dall'assenza di piani sul "dopo" e dalla necessità di un'invasione.

