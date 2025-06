Israele continua a sparare sui civili in fila per gli aiuti a Gaza

La crisi a Gaza si aggrava drammaticamente, con civili innocenti colpiti mentre cercano aiuto e speranza. Le recenti operazioni israeliane, che hanno causato almeno 34 vittime tra i civili in fila per gli aiuti umanitari, sottolineano la gravità di una situazione già disperata. Mentre il mondo osserva, la domanda di pace e protezione diventa più urgente che mai: come può il dialogo prevalere sulla violenza?

Almeno 34 palestinesi sono stati uccisi e molti altri feriti mentre erano in fila per gli  aiuti umanitari nel Centro e nel Sud della Striscia di Gaza, secondo fonti ospedaliere citate da Al Jazeera. Solo venerdì, 82 persone sono state uccise dagli attacchi israeliani, incluse 23 persone in cerca di aiuti nel Centro di Gaza e 11 nel Sud. Questi attacchi contro i civili affamati si stanno ripetendo da quando, il 27 maggio, la Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), un'organizzazione americana sostenuta da Israele, ha iniziato la distribuzione di aiuti, causando centinaia di vittime. L'Onu ha criticato la Ghf per non garantire la sicurezza nella consegna degli aiuti, aggravando una crisi alimentare che minaccia tutta la popolazione dopo il blocco totale imposto da Israele, durato da marzo a maggio.

