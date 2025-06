Israele colpiti lanciamissili nel sud-ovest dell' Iran

Le tensioni tra Israele e Iran si intensificano con recenti attacchi aerei israeliani nel sud-ovest dell'Iran, colpendo lanciamissili e batterie terra-aria. Le operazioni hanno coinvolto anche Teheran, Isfahan e altre zone strategiche, segnando un'escalation significativa nella regione. Questa serie di raid solleva preoccupazioni sulla stabilità del Medio Oriente e sul rischio di un conflitto più ampio. Rimanete aggiornati per ulteriori dettagli su questa delicata situazione.

L'esercito israeliano ha riferito di aver colpito lanciamissili nel sud-ovest del Paese in attacchi lanciati nel pomeriggio. "Recentemente, l'esercito israeliano ha colpito batterie di missili terra-aria nel sud-ovest dell'Iran", ha affermato in un comunicato. Altri attacchi sono stati effettuati oggi contro la capitale Teheran, Isfahan (Iran centrale) e nell'ovest del Paese, secondo l'esercito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele, colpiti lanciamissili nel sud-ovest dell'Iran

Iran, proseguono i raid israeliani, colpito e distrutto dai bombardamenti l’aeroporto di Tabriz nel nord-ovest del Paese - VIDEO - L’onda di raid israeliani in Iran continua a scuotere la regione, con l’attacco all’aeroporto di Tabriz che ha devastato infrastrutture vitali e seminato il panico tra la popolazione.

Pioggia di missili su Israele, l'Iran: «Raid sulla tv di Stato? Un crimine di guerra». Netanyahu: «Uccidere Khamenei per chiudere il conflitto» - In Israele e Iran le sirene di allarme per gli attacchi non si fermano, mentre a migliaia di chilometri di distanza i Grandi della Terra si preparano a iniziare il G7. leggo.it scrive