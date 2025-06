Israele colpisce siti militari l’Iran risponde con nuovi missili su Beer Sheva Teheran | Usa complici dei crimini di Netanyahu

Il confronto tra Iran, Israele e Stati Uniti si intensifica, portando a tensioni crescenti e a un panorama incerto per il futuro della regione. Dopo i recenti attacchi e le risposte missilistiche, la possibilità di negoziati appare sempre più lontana, mentre gli sviluppi sul fronte nucleare e geopolitico alimentano preoccupazioni globali. La stabilità sembra essere un miraggio, e l’orizzonte rimane oscurato da conflitti e incomprensioni che rischiano di esplodere in una crisi ancora più profonda.

Non c'è nessun negoziato tra Iran e Stati Uniti all'orizzonte e, fino a quel momento, il programma nucleare iraniano non subirĂ alcun cambiamento. Dopo la frattura tra Washington e Teheran giĂ ufficializzata ieri dall' Ayatollah Ali Khamenei, è il ministro degli Esteri Abbas Araghchi a confermare la distanza tra le parti: «FinchĂ© le aggressioni israeliane continueranno, non ci sarĂ spazio per il dialogo. Non avremo colloqui con gli Usa, in quanto complici del crimine israeliano». Dura la risposta da Tel Aviv, che sta continuando a bersagliare Teheran con raid e droni: «Nulla è cambiato. L'Iran sta ingannando il mondo e cercando di perdere tempo.

Iran: Trump, se Teheran rifiuta offerta pace ci sarĂ massima pressione - In un discorso a Riyad, Donald Trump ha avvertito l'Iran che, se rifiuterĂ l'offerta di pace degli Stati Uniti, affronterĂ una massima pressione.

Tel Aviv, esplosione in residenza ambasciatore norvegese. Casa Bianca: Iran può produrre atomica in 2 settimane; Israele-Iran, le news del 19 giugno. Trump: “Deciderò se intervenire entro due settimane”; Vertice Iran con Francia, Germania e Gran Bretagna. Teheran: «Nessun negoziato con Usa finché Israele ci attacca.

Iran, missile su Beer Sheva. Israele colpisce centro di ricerca nucleare - Proseguono gli attacchi missilistici dell'Iran su Israele dove le sirene hanno suonato e i sistemi di difesa aerea sono stati attivati.

Guerra Israele-Iran in diretta, Casa Bianca: "Teheran vicina a un'arma nucleare, Trump deciderà in due settimane" - Le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Iran in diretta nel settimo giorno di conflitto: gli aggiornamenti in tempo reale oggi, 19 giugno 2025