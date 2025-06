Israele capo Idf | prepararsi a una campagna prolungata contro l' Iran

In un contesto di tensioni crescenti, il capo dell'esercito israeliano, Eyal Zamir, mette in guardia: Israele si prepara a una campagna prolungata contro l'Iran, affrontando la sfida più complessa della sua storia. La minaccia rappresentata da Teheran richiede determinazione e strategia, poiché la guerra non è ancora finita. La situazione internazionale si fa sempre più intricata, e il futuro della regione potrebbe dipendere dalle prossime mosse.

Roma, 20 giu. (askanews) - Il capo dell'esercito israeliano, Eyal Zamir, ha dichiarato che Israele deve essere "pronto a una campagna prolungata" contro l'Iran. "Abbiamo intrapreso la campagna più complessa della nostra storia per eliminare una minaccia di tale portata, contro un tale nemico. Dobbiamo essere pronti per una campagna prolungata", ha detto Zamir in una dichiarazione video agli israeliani, aggiungendo che "la campagna non è finita. Anche se abbiamo ottenuto risultati significativi, ci aspettano ancora giorni difficili".

