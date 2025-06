Isola la moglie di Dino Giarrusso | Valuteremo querela ad Omar Fantini Mio marito minacciato percosso e diffamato

Sara Garreffa, moglie di Dino Giarrusso, si pronuncia sulla vicenda che ha coinvolto il marito all’Isola dei Famosi 2025, commentando l’episodio di tensione con Omar Fantini. In un’intervista a Fanpage, esprime forte disapprovazione e si riserva di valutare una querela, evidenziando quanto accaduto come un fatto grave che ha profondamente colpito lei e la famiglia. La situazione resta sotto attenta osservazione, e le implicazioni legali sono ancora da definire.

Sara Garreffa, moglie di Dino Giarrusso, commenta in un'intervista a Fanpage la rissa sfiorata del marito con Omar Fantini all'Isola dei Famosi 2025. La donna ha rivelato di sentirsi molto provata da quanto accaduto in diretta: "Aveva solo commesso un fallo verso Cristina Plevani ed è stato accusato di violenza sessuale. È riprovevole". 🔗 Leggi su Fanpage.it