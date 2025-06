Iscrizioni 2025 26 | dal 9 luglio condivisione documenti scuola-famiglia su Unica

Se sei genitore o studente pronto per le iscrizioni 2025/26, segna subito il 9 luglio: da questa data potrai condividere facilmente i documenti necessari tra scuola e famiglia su Unica, la piattaforma ufficiale del Ministero. Questa novitĂ semplifica il processo, rendendo piĂą rapido e sicuro lo scambio di informazioni. Scopri come ottimizzare la tua esperienza di iscrizione e preparati a vivere un percorso scolastico piĂą snello e digitale.

Dal 9 luglio, dopo l'accettazione dell'iscrizione, è possibile su Unica condividere i documenti utili tra scuola e famiglia. La data appare su Unica iscrizioni, la piattaforma del Ministero dedicata alle iscrizioni. L'articolo Iscrizioni 202526: dal 9 luglio condivisione documenti scuola-famiglia su Unica . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Campo scuola della Misericordia di Empoli: al via le iscrizioni per un’estate di crescita, gioco e solidarietà - Sono aperte le iscrizioni al Campo Scuola della Misericordia di Empoli 2025, un’estate di crescita, gioco e solidarietà per i ragazzi tra i 10 e i 14 anni.

Dal 3 giugno al 31 luglio sono aperte le iscrizioni online al servizio mensa per l’anno scolastico 2025/26 per chi inizia il primo anno di scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado. L’iscrizione, da effettuare una sola volta per tutto il ciclo scola Vai su Facebook

Iscrizioni scuola, come utilizzare la piattaforma Unica: la guida completa - Unica è uno strumento digitale pensato per agevolare la comunicazione tra scuola, famiglia e studenti. skuola.net scrive

Unica: iscrizioni a scuola solo online - E’ necessario collegarsi a UNICA, piattaforma ministeriale per iscrizioni all’anno scolastico 2025- Come scrive mediterranews.org