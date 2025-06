Ischia traghetto urta banchina | ferito un passeggero

Un incidente nel porto di Ischia scuote l’attenzione: un traghetto proveniente da Pozzuoli ha urtato la banchina durante le operazioni di attracco, causando danni allo scafo e ferendo un passeggero. L’episodio evidenzia come anche le manovre più routine possano nascondere rischi imprevedibili, sottolineando l’importanza di una maggiore attenzione alla sicurezza in mare. È un episodio che invita a riflettere sulla tutela dei viaggiatori e sull’efficienza delle procedure portuali.

Nel porto di Ischia un traghetto proveniente da Pozzuoli ha urtato una banchina facendo riportare danni allo scafo. Un traghetto in manovra nel porto di Ischia ha urtato la banchina: un passeggero è rimasto contuso mentre la nave ha riportato danni allo scafo. Verso le 14.30 il Nereide proveniente da Pozzuoli, durante le operazioni di attracco, ha urtato la banchina.

