Ischia chiuso ristorante ai Maronti dopo la rissa | attività sospesa per 7 giorni

La tranquilla isola di Ischia si scuote nuovamente: il ristorante ai Maronti, teatro di una violenta rissa a metà maggio, è stato temporaneamente chiuso per sette giorni. Un episodio che ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e il benessere della comunità locale. La sospensione mira a garantire un ambiente più sicuro e a prevenire futuri incidenti. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che ha scosso l’isola e le sue implicazioni.

Scatta la chiusura per il ristorante di Barano d'Ischia dove a metà maggio c'era stata una rissa con 4 feriti e 6 denunciati; il locale è stato sospeso per sette giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rissa in un ristorante sull’isola di Ischia: 4 feriti, denunciate 6 persone - Una rissa sconvolge un ristorante a Barano d’Ischia, nell’isola omonima, nella notte tra venerdì e sabato.

