IRCCS presenta BOOST nuovo percorso contro l' obesità

L'IRCCS MultiMedica di Sesto San Giovanni lancia un rivoluzionario percorso contro l'obesità: il Body Optimization and Obesity Support Team. Questa iniziativa innovativa mira a offrire un supporto clinico e personalizzato, sfruttando le potenzialità dell'intelligenza artificiale per migliorare la qualità della vita dei pazienti. Un passo avanti nella medicina integrata, che mette al centro la persona e le sue esigenze, aprendo nuove prospettive di cura.

Milano, 20 giu. (askanews) - Offrire un nuovo percorso per le persone con obesità o sovrappeso, con l'intento di fornire un supporto clinico e integrato cucito sul singolo. È con quest'intento che, giovedì 19 giugno all'IRCCS MultiMedica di Sesto San Giovanni è stato presentato il Body Optimization and Obesity Support Team. Si tratta di un percorso di presa in carico della persona con obesità o sovrappeso che sfrutta anche l'intelligenza artificiale, integrando nel protocollo terapeutico una piattaforma avanzata di prescrizione e monitoraggio dell'esercizio fisico. BOOST, come spiegato da Caterina Conte, Responsabile Unità Operativa di Ricerca, Obesità e Complicanze Cardio-Metaboliche Associate all'Obesità, IRCCS MultiMedica, sarà fondamentale per aiutare tutti coloro che ne abbiano bisogno a raggiungere il peso forma: "È un percorso estremamente innovativo che nasce dalla necessità di integrare anche l'attività fisica nel percorso delle persone che hanno un eccesso di peso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net