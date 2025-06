Irangruppo di italiani lascia il Paese

In un momento di grande incertezza geopolitica, un gruppo di italiani ha lasciato l'Iran, assistito con cura dalla Farnesina. Proprio su richiesta del ministro Antonio Tajani, è stato organizzato un nuovo convoglio partito da Teheran verso Astara, in Azerbaijaan. Questa operazione dimostra l'impegno costante dell'Italia nel tutelare i propri cittadini all'estero, garantendo sicurezza e supporto durante le emergenze diplomatiche. La solidarietà e la tutela della comunità italiana sono al centro di ogni azione.

23.09 Proseguono le operazioni della Farnesina per assistere i cittadini italiani che intendono lasciare l'Iran o Israele Su richiesta del ministro Antonio Tajani, è stato organizzato un nuovo convoglio partito da Teheran e diretto ad Astara, in Azerbaijan. Il gruppo, composto da 24 persone tra connazionali e familiari, è stato seguito dall'Ambasciata d'Italia a Teheran, guidata da Paola Amadei. Tra loro anche una donna iraniana con un bambino di 18 mesi. Nei giorni scorsi altri 34 italiani erano giĂ rientrati via Baku. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: italiani - iran - gruppo - lascia

Iran: Tajani a riunione Unità di crisi Farnesina per italiani nella regione - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si riunisce con l’Unità di Crisi della Farnesina per affrontare le sfide e le emergenze dei cittadini italiani nel Golfo, area attualmente sotto stretta attenzione.

Il gruppo Houthi annuncia il pieno coordinamento con Teheran e la disponibilità a sostenere militarmente l’Iran nel confronto con Israele. Un nuovo fronte si apre nel Medio Oriente ? https://l.euronews.com/2Cw Vai su X

Gli attacchi “hacktivisti” del “passero predatore” che puntano a Khamenei. Il gruppo ha una lunga storia di hackeraggi alla Repubblica islamica dell’Iran e ogni sua operazione è accompagnata da un messaggio contro gli ayatollah. Di Priscilla Ruggiero Vai su Facebook

Iran, 29 italiani in fuga per l'Azerbaigian. Trump: «Khamenei si arrenda senza condizioni». Ma i Maga sono in; Dopo l'attacco all'Iran, il fronte si allarga. Madrid: 149 Paesi per il cessate il fuoco a Gaza - L'Idf annuncia: sirene d'allarme a Gerusalemme per un missile dallo Yemen; Israele-Iran, Crosetto dice che in Italia c'è il rischio di attacchi terroristici: Possibili atti dimostrativi.

Iran, l'impegno della Farnesina per gli italiani - Videonews del nostro inviato - Il ministero degli Esteri invita tutti gli italiani ancora presenti in Iran a registrarsi scrivendo all’indirizzo assistenza. Da msn.com

IRAN | Oltre 500 italiani stanno lasciando Teheran in macchina - Tajani: “Stiamo facendo tutto ciò che è necessario nel modo migliore possibile: tutti quelli che vogliono andarsene ... Riporta italiachiamaitalia.it