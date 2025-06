Iran un altro convoglio di italiani lascia il Paese C’è anche il bimbo di 18 mesi bloccato con la madre

Una volta ancora, il coraggio e la determinazione delle nostre autorità hanno permesso di mettere in salvo vite preziose in circostanze difficili. Il bambino di 18 mesi, rimasto bloccato in Iran con la madre, è finalmente riuscito a lasciare il paese, unendosi a un secondo convoglio di italiani evacuati. Questa operazione dimostra come l’unione e la prontezza possano superare anche le sfide più complesse. E la storia di questa fuga continua a scrivere nuove pagine di speranza.

Roma, 20 giugno 2025 – È uscito dall’Iran il bimbo di 18 mesi italiano rimasto bloccato con la madre dopo lo scoppio della guerra con Israele. Il piccolo fa parte di un secondo convoglio di nostri connazionali che ha lasciato il Paese degli ayatollah grazie alle attività coordinate dal ministero degli Affari Esteri. Su richiesta del ministro Antonio Tajani, è stato dunque approntato un viaggio da Teheran fino in Azerbaijan. Dopo le prime 34 persone giunte in Italia via Baku nei giorni scorsi, il secondo gruppo comprende 24 persone tra connazionali e familiari, partite nelle prime ore di questa mattina dalla capitale iraniana alla volta della città di Astara, con l'assistenza dell'Ambasciata d'Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran, un altro convoglio di italiani lascia il Paese. C’è anche il bimbo di 18 mesi bloccato con la madre

