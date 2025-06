Iran Trump si prende due settimane | preoccupano i sondaggi e le incognite militari

In un panorama di incertezza internazionale, Donald Trump si prende due settimane di pausa, alimentando i timori di una possibile escalation tra Stati Uniti e Iran. I sondaggi mostrano un'opinione pubblica contraria a un nuovo coinvolgimento militare in Medio Oriente, mentre la fronda all’interno del suo stesso partito mette pressione sul presidente. La questione rimane aperta: Trump tenterà di navigare tra interessi strategici e esigenze politiche, lasciando sospese le sorti di un possibile intervento.

Trump tentenna e prende tempo sull’Iran. Forse preoccupato dai sondaggi, che vedono gli americani (repubblicani compresi) ad ampia maggioranza contrari a un coinvolgimento diretto degli Stati Uniti in una nuova guerra in Medio Oriente, per non parlare della rivolta dell’ala Maga del partito repubblicano che ha ricordato al presidente Usa la promessa, fatta in campagna elettorale, di non coinvolgere Washington in nuove, dispendiose, “guerre senza fine”. L’umiliazione subita dal “falco” Ted Cruz nell’intervista con Tucker Carlson – che ha fatto il giro del mondo – ha probabilmente spinto l’inquilino della Casa Bianca a prendersi ulteriore tempo. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Iran, Trump si prende due settimane: preoccupano i sondaggi e le incognite militari

