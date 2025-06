Iran Trump | Decisione su attacco entro 15 giorni si può negoziare

Le tensioni tra USA e Iran si attenuano temporaneamente, grazie alla decisione di Donald Trump di concedere all'Iran due settimane per negoziare, invece di lanciare un attacco imminente. Dopo intensi scontri e violenti scambi di colpi, sembra che sia ancora possibile aprire un percorso diplomatico. Ma quanto durerĂ questa tregua? Resta da vedere se le parole si trasformeranno presto in azioni concrete, oppure se il rischio di escalation rimarrĂ alto.

(Adnkronos) – Soffiano meno potenti i venti di guerra tra Usa e Iran. Al termine di una giornata che ha visto violenti attacchi incrociati tra Israele e Teheran, Donald Trump ha 'congelato' momentaneamente la decisione di entrare nel conflitto, concedendo all'Iran due settimane di tempo per negoziare. "Basandoci sul fatto che c'è una possibilitĂ concreta di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran, Trump: “Decisione su attacco entro 15 giorni, si può negoziare”

In questa notizia si parla di: iran - trump - decisione - attacco

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza - Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

? #DonaldTrump prende tempo su un eventuale attacco all'#Iran e sembra aprire la porta a nuovi negoziati con #Teheran. Il commander-in-chief avrebbe per il momento rinviato la decisione di dare il via libera ad un intervento militare, riservandosi di prend Vai su X

Attacco all'Iran, i dubbi di Trump: rinviata la decisione, spiraglio per i negoziati Vai su Facebook

Trump e il quasi ultimatum, quanto tempo ha l'Iran e cosa deve fare; Israele-Iran, Trump autorizza l’intervento Usa: i piani di attacco contro Teheran; Israele-Iran, Trump prende tempo: decisione entro 2 settimane. LIVE.

Iran, Trump: "Decisione su attacco entro 15 giorni, si può negoziare" - Al termine di una giornata che ha visto violenti attacchi incrociati tra Israele e Teheran, Donald Trump ha 'congelato' momentaneamente la ... Lo riporta msn.com

Trump: 'Sull'Iran decido in 15 giorni, si può negoziare' - chief avrebbe per il momento rinviato la decisione di dare il via libera ad un intervento militare, riservandosi di prendere una decisione nel giro di 15 giorni, nella convinzione che ... Lo riporta ansa.it