In un mondo sull’orlo di una crisi nucleare, Trump si è dato due settimane per decidere sul possibile attacco all’Iran, puntando sulla diplomazia come via prioritaria. Mentre il ministro britannico Lammy e i suoi omologhi europei cercano di aprire un canale di dialogo con Teheran, la tensione cresce. Riusciranno le diplomazie a evitare lo scontro? Il futuro della stabilità mondiale dipende da questa fragile finestra di opportunità.

Due settimane: questa la tempistica che si è data Trump per decidere se attaccare o meno l’Iran. Ciò per dare un’opportunità alla diplomazia per risolvere la crisi, ha aggiunto, concetto ribadito dal ministro degli Esteri britannico David Lammy che oggi, insieme ai suoi omologhi di Francia e Germania, si incontrano a Ginevra con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. Un incontro che poteva saltare se fosse riuscito il piano israeliano di assassinare Araghchi, come ha rivelato il suo consigliere Mohammad Hossein Rangbaran, il quale ha spiegato che il suo Paese ha sventato “ un’ampia cospirazione ” contro il ministro. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Iran. Trump dà due settimane alla diplomazia. L’atomica del Pakistan

