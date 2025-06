Iran terremoto mentre il Paese è in guerra | scossa di magnitudo 5.1

In un Iran già segnato da conflitti e tensioni geopolitiche, una potente scossa di terremoto ha ulteriormente scuotuto il nord del paese. Con magnitudo 5.1 (o 5.2 secondo le fonti), l'epicentro si trova vicino a Senman, a soli 175 km da Teheran, provocando timori e preoccupazioni tra la popolazione. In un contesto di instabilità, eventi naturali come questi ricordano quanto sia fragile la situazione in questa regione complessa e vulnerabile.

Una scossa sismica di magnitudo 5.1 ha fatto tremare il nord dell'Iran, mentre il Paese è in guerra con Israele: lo riporta l'Usgs, il servizio geologico degli Stati Uniti. L'epicentro della scossa che, secondo l'agenzia iraniana Tasnin, è stata di magnitudo 5.2 e avvenuta a circa 10 chilometri di profondità, è stato individuato a sud-est della città di Senman, che dista 175 chilometri da Teheran.

In questa notizia si parla di: scossa - magnitudo - iran - terremoto

