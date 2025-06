Iran terremoto di magnitudo 5.1 nel nord del Paese

Un potente terremoto di magnitudo 5,1 ha colpito il nord dell’Iran, scuotendo comunità e generando timore tra la popolazione. Con epicentro a soli 37 km da Semnan e a una profondità di 10 km, questa scossa ricorda quanto l’attività sismica sia costante e imprevedibile nella regione. La situazione resta sotto stretta osservazione mentre si valutano i danni e le eventuali conseguenze.

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 5,1 ha scosso oggi, venerdì 20 giugno, l'Iran settentrionale. Lo ha riferito l'Us Geological Survey, specificando che l'epicentro è stato a una profondità di 10 chilometri, a circa 37 chilometri a sud-ovest della città di Semnan. Il sisma, che secondo l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, è stato invece di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

