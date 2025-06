iran sotto assedio repressione e isolamento per fermare le proteste

In un Iran avvolto dall’ombra della repressione e dell’isolamento, il regime si impegna a spegnere le voci di protesta con arresti, esecuzioni e blackout informativi. La popolazione, privata delle libertà fondamentali, si trova a vivere in un paese che sembra aver perduto la propria voce e speranza. Ma cosa nasconde davvero questa crisi? È solo un fragile silenzio, o qualcosa di più profondo e rivoluzionario sta emergendo dalle tenebre?

Il regime iraniano intensifica la repressione contro chi protesta, arrestando ragazze accusate di non indossare l’hijab, giornaliste, fotografi e oppositori. In carcere si susseguono esecuzioni, con una media di tre impiccagioni al giorno. Internet è quasi completamente bloccato, le frontiere chiuse e la popolazione isolata, con negozi e uffici chiusi e strade deserte. Crescono le accuse contro gli ayatollah per aver portato il paese in guerra senza negoziare. Nonostante la repressione durissima e l’assenza di opposizione organizzata, il malcontento sociale è alto e la gente aspetta solo il momento in cui il regime mostrerà crepe per tornare a scendere in piazza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it