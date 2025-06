Iran sempre più solo nella guerra contro Israele cos’è l’Asse della resistenza

In un panorama regionale sempre più complesso, l'Iran si trova sempre più isolato nella sua opposizione a Israele, con l'ombra degli Stati Uniti che si allunga su ogni mossa. L'offensiva israeliana, percepita come un tentativo di indebolire Teheran e riportarla al tavolo negoziale, rappresenta un punto di svolta: quanto durerà questa escalation e quali sono le ripercussioni per l'intera regione?

(Adnkronos) – L'offensiva di Israele contro l'Iran, "chiaramente sostenuta dagli Stati Uniti nell'ottica di spingere Teheran a tornare al tavolo dei negoziati in posizione di debolezza, segna un punto di svolta nella crisi regionale". Lo ritiene il quotidiano Al-Araby Al-Jadeed, vicino all'autorità del Qatar, uno dei pochi Paesi nel Golfo, insieme all'Oman, che mantiene buoni .

La fine della guerra tra Israele e Iran è auspicabile per tutti. Un conflitto prolungato potrebbe portare al collasso delle istituzioni della Repubblica islamica e dell'intero Asse della Resistenza ridisegnando completamente gli equilibri in Medio Oriente in favore di

L'Asse della Resistenza non risponde. L'Iran combatte da solo contro Israele

