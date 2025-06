Iran sempre più isolato nella guerra contro Israele | l’Asse della resistenza si sfalda

In un Medio Oriente sempre più instabile, l'Iran si trova isolato e sotto pressione in un contesto di tensione crescente con Israele, sostenuto da Stati Uniti e Regno Unito. L'offensiva israeliana mira a indebolire la resistenza e a costringere Teheran al dialogo, ma la situazione rimane fluida e pericolosamente intricata. Quali saranno le prossime mosse di questa partita strategica?

Nel cuore di un Medio Oriente ancora una volta in ebollizione, l’ Iran si ritrova ad affrontare una delle crisi più complesse e delicate della sua storia recente, con un isolamento che si fa di ora in ora più evidente. L’offensiva israeliana, sostenuta senza ambiguità da Stati Uniti e Regno Unito, vuole costringere Teheran a tornare al tavolo delle trattative “ in ginocchio “, come sottolinea il quotidiano Al-Araby Al-Jadeed, vicino all’autorità del Qatar, uno dei pochi alleati rimasti nel Golfo insieme all’Oman. L’asse della resistenza si sfalda. Se un tempo il cosiddetto Asse della resistenza rappresentava lo scudo esterno di Teheran, oggi appare logorato e in difficoltà: Hezbollah è fiaccato dai bombardamenti sistematici nel Sud del Libano; la Siria, un tempo retrovia strategica dell’Iran, è ormai governata da una leadership ostile che ha progressivamente allontanato le milizie filo-iraniane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it