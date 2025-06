Iran pronto a chiudere lo Stretto di Hormuz

L’ombra di una possibile crisi si allunga sul Golfo, con l’Iran che minaccia di chiudere lo Stretto di Hormuz in risposta a eventuali azioni militari statunitensi. Un gesto che potrebbe avere ripercussioni globali sul prezzo del petrolio e sulla stabilità internazionale. Domani, ad Istanbul, si terrà un importante vertice tra i paesi musulmani, nel tentativo di trovare una sponda diplomatica. Resta da capire come evolveranno gli equilibri in questa volatile regione.

Teheran minaccia gli Usa: «Se entrano in guerra, blocchiamo il passaggio». Si tratta di uno snodo fondamentale per il transito del greggio. Domani vertice a Istanbul dell'Organizzazione della cooperazione tra musulmani: il regime cercherà una sponda.

Putin: «L'Iran non ha chiesto il nostro aiuto militare, i loro siti nucleari sotterranei funzionano. Ucraina? Pronto a colloqui con Zelensky» - In un contesto internazionale in rapido mutamento, Putin sottolinea che l'Iran non ha richiesto il nostro aiuto militare e che i loro siti nucleari sotterranei sono operativi.

Iran, la minaccia di chiudere lo stretto di Hormuz: petrolio salirebbe oltre i 200 dollari. Tutti gli scenari; Israele-Iran, forti esplosioni a Tel Aviv. A Teheran contraerea in azione. Trump apre a Putin mediatore. Netanyahu: “Uccisi vertici di intelligence dei Pasdaran”; 19 giugno 2025 – Notiziario Mondo.

L'Iran e lo stretto di Hormuz, l'arma economica (della disperazione) in mano a Teheran - La chiusura comporterebbe un danno importante innanzitutto per i Paesi arabi esportatori di petrolio e per Teheran. Si legge su msn.com

Iran minaccia chiusura stretto di Hormuz, a rischio il 25% del petrolio mondiale - 'Corridoio marittimo' fra Iran e Oman, collega il Golfo Persico con il Golfo dell'Oman e il Mar arabico. Secondo msn.com