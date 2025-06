Iran non negozia finché Israele attacca

Le tensioni in Medio Oriente raggiungono un nuovo picco: mentre Iran e Israele si fronteggiano in un clima di crisi crescente, il vertice di Ginevra tra i ministri degli Esteri europei e il ministro iraniano Araghchi mette in palio speranze di dialogo. Secondo Lammy, c'è ancora spazio per una soluzione diplomatica, ma le parole di Araghchi sottolineano una dura realtà: senza un cessate il fuoco, i negoziati restano impossibili. La sfida diplomatica si gioca su un filo sottile.

10.15 Oggi a Ginevra vertice dei ministri degli Esteri di Germania, Francia e Regno Unito con il ministro iraniano Araghchi e con l'alto rappresentante Ue per la Politica estera, Kallas. Secondo il britannico Lammy, c'è ancora tempo per una soluzione diplomatica. "L'Iran non è disponibile a tenere alcun negoziato mentre continuano gli attacchi israeliani", dice tuttavia Araghchi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

