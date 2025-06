Iran | Non fermeremo arricchimento uranio

L'Iran continua a mantenere la linea ferma sull’arricchimento dell’uranio, sostenendo che il processo è rivolto esclusivamente a scopi pacifici. Mentre i colloqui a Ginevra sono in corso, Majid Farahani ha ribadito l'impegno di Teheran nel dialogo diplomatico, sottolineando che...

L'Iran non è intenzionata a interrompere l'arricchimento nucleare, che Teheran sostiene essere per scopi pacifici. Lo ha detto Majid Farahani, un funzionario della presidenza iraniana, alla Cnn mentre sono in corso i colloqui a Ginevra. Il canale diplomatico con l'Iran - ha poi aggiunto -.

Trump: Nessun arricchimento dell'uranio nell'accordo con l'Iran - Donald Trump torna a far sentire la sua voce sul delicato tema dell'accordo nucleare con l'Iran, promettendo che non ci sarà alcun arricchimento dell'uranio.

L'Iran è pronto a negoziare "limitazioni" ai suoi programmi d'arricchimento dell'uranio "a uso civile", ma "respinge categoricamente" ogni proposta "di arricchimento zero", tanto più alla luce dell'attacco d'Israele.

Guerra Israele-Iran: sul tavolo proposta di mediazione Ue. Teheran: arrestata «spia europea»; Netanyahu: 'Fermeremo il nucleare dell'Iran con o senza Trump'. Esplosioni a Tel Aviv, Haifa e Gerusalemme; Israele - Iran, la guerra in diretta | Netanyahu: «Fermeremo il nucleare con o senza Trump». Vertice a Ginevra, Teheran apre a limiti sull'uranio («Ma non sotto attacco»). Aiea: «Attacco a Bushehr può causare una catastrofe nucleare».

Iran, possibili concessioni, ma no stop arricchimento uranio - L'Iran non è intenzionata a interrompere l'arricchimento nucleare, che Teheran sostiene essere per scopi pacifici, ma sono possibili delle concessioni: "Forse può essere più basso, ma non lo fermeremo ...

Media, 'l'Iran pronto a negoziare limiti sull'uranio' - L'Iran è pronto a negoziare "limitazioni" ai suoi programmi d'arricchimento dell'uranio "a uso civile", ma "respinge categoricamente" ogni proposta "di arricchimento zero", tanto più alla luce dell'at ...